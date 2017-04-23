Руководство террористической группировки «Исламское государство» приняло решение о переносе «столицы» из города Ракка в Дейр-эз-Зор. Как передает Fox news, об этом сообщили американские военнослужащие.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с участившимися бомбардировками и давлением с трех направлений со стороны сил Сирии.

Сообщается также, что в течение двух месяцев беспилотники США наблюдали за тем, как сотни руководящих членов ИГ покидают Ракку, направляясь вниз по течению реки Евфрат.