В Ставропольском крае нейтрализовали двух бандитов, которые оказали вооруженное сопротивление. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в «Газету.Ru»

Сообщается, что находившиеся в автомобиле лица открыли огонь из автоматического оружия, а затем попытались скрыться. Ответным огнем двоих бандитов нейтрализовали.

«Нейтрализованные бандиты предварительно опознаны: один из них являлся главарем данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГИЛ и прибывшим в Россию для совершения терактов, другой — ее активным членом», — сообщили в НАК.

Органы безопасности располагают информацией о том, что указанные лица вынашивали намерение совершить ряд преступлений террористической направленности, «в том числе убийства религиозных деятелей и других гражданских лиц».

Ранее сообщалось, что под Владимиром были ликвидированы готовившие теракты уроженцы Средней Азии.