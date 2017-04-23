Несколько тысяч ученых, специалистов и просто неравнодушных к науке людей прошли маршем по центру Вашингтона в знак протеста против сокращения властями страны расходов на научные исследования. Активистам не помешали даже сильный дождь и холодный ветер.

Как передает ТАСС, участники марша начали собираться у Монумента Вашингтона с раннего утра. Подсчитать их количество было весьма проблематично — люди занимали пространство не только у самого обелиска напротив южной лужайки Белого дома, но также стояли большими группами неподалеку, в том числе на улицах, примыкающих к Национальному моллу — центральной аллее города. В частности, из-за дождливой промозглой погоды очень кстати пришелся крытый мультимедийный центр, где желающие могли передохнуть, подзарядить свои телефоны, воспользоваться бесплатным доступом в интернет и посмотреть на экранах отрывки из будущего фильма о великом физике ХХ столетия Альберте Эйнштейне.

«Главная проблема — это сокращение финансирования», — сказал корреспонденту ТАСС один из научных сотрудников Университета Цинциннати (штат Огайо). «Они (власти) сейчас перераспределяют расходы, и это может нанести ущерб науке. Не знаю, угрожает ли сам (президент США Дональд) Трамп науке, но все это может привести к остановке исследований», — полагает собеседник агентства.

Сама акция протеста была приурочена к Международному дню Матери-Земли и состояла из двух частей.