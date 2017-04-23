epa05921802 People gather for a March for Science in New York, New York, USA, 22 April 2017. The march is one of dozens around the United States. Hundreds of thousands of people in more than 400 locations across the globe are also taking part in the March for Science to recognise scientific progress, raise awareness of scientific discovery, and defend scientific integrity. EPA/JUSTIN LANE

Несколько тысяч ученых, специалистов и просто неравнодушных к науке людей прошли маршем по центру Вашингтона в знак протеста против сокращения властями страны расходов на научные исследования. Активистам не помешали даже сильный дождь и холодный ветер.

Как передает ТАСС, участники марша начали собираться у Монумента Вашингтона с раннего утра. Подсчитать их количество было весьма проблематично — люди занимали пространство не только у самого обелиска напротив южной лужайки Белого дома, но также стояли большими группами неподалеку, в том числе на улицах, примыкающих к Национальному моллу — центральной аллее города. В частности, из-за дождливой промозглой погоды очень кстати пришелся крытый мультимедийный центр, где желающие могли передохнуть, подзарядить свои телефоны, воспользоваться бесплатным доступом в интернет и посмотреть на экранах отрывки из будущего фильма о великом физике ХХ столетия Альберте Эйнштейне.

«Главная проблема — это сокращение финансирования», — сказал корреспонденту ТАСС один из научных сотрудников Университета Цинциннати (штат Огайо).  «Они (власти) сейчас перераспределяют расходы, и это может нанести ущерб науке. Не знаю, угрожает ли сам (президент США Дональд) Трамп науке, но все это может привести к остановке исследований», — полагает собеседник агентства.

Сама акция протеста была приурочена к Международному дню Матери-Земли и состояла из двух частей.