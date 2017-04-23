Американские ученые заявляют, что нашли на юге Великобритании вторую копию Декларации независимости США, выполненную на пергаменте, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Первая копия документа хранится в Национальных архивах в Вашингтоне.

Эмили Снефф и Даниэль Аллен из Гарвардского университета сообщили, что обнаружили копию декларации в государственном архиве в городе Чичестер. Ученые предполагают, что она создана в Нью-Йорке или Филадельфии в 1780-х годах и изначально принадлежала Чарльзу Ленноксу, третьему герцогу Ричмонду.

В отличие от пергамента, хранящегося в США, в найденной копии подписи не разделены по штатам.

Документ, провозгласивший США независимым от Великобритании государством, был подписал представителями 13 штатов 4 июля 1776 года. Оригинал Декларации независимости считается в США государственным достоянием и хранится в Национальных архивах в заполненном инертным газом контейнере из пуленепробиваемого стекла. В дневное время Декларацию выставляют на всеобщее обозрение в зале архива, ночью контейнер опускают в защищенное подвальное помещение.