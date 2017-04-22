Президент США Дональд Трамп в интервью Ассошиэйтед Пресс рассказал об инциденте на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда он не пожал ей руку, передает РИА Новости.

«Тогда вроде кто-то крикнул: «Пожмите ей руку, пожмите ей руку», но я не услышал. Знаете, мы были в обществе друг друга довольно долго, и я жал ей руку уже четыре раза», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что ему удалось достигнуть с Меркель «невероятного взаимопонимания», невзирая на разногласия по взносам в НАТО и иммиграции.

«Люди отдают мне должное за замечательные отношения, которые у меня складываются со всеми лидерами, включая (президента Египта Абдель Фаттаха) ас-Сиси», — заявил он.

Дональд Трамп встретился с Ангелой Меркель в Белом доме 17 марта. Журналисты тогда попросили их пожать друг другу руки, но американский президент на просьбу не ответил. В Белом доме впоследствии объяснили, что произошло недопонимание, хотя многие СМИ сделали вывод, что Трамп проигнорировал канцлера намеренно.