Президент США Дональд Трамп намерен 26 апреля объявить о налоговой реформе и снижении налогового бремени.

Как передает ТАСС, об этом он заявил на своей официальной странице в Twitter.

«О большой налоговой реформе и снижении налогов будет объявлено в среду (26 апреля)», — написал президент.