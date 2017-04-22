Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что публикуемая «Новой газетой» информация о преследовании гомосексуалистов и существовании секретных тюрем в республике, где они содержатся, является «самопиаром» журналистов, передает РИА Новости.

В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин «только одна ориентация», о чем можно судить по высокой рождаемости.

«Если нет ни одного случая, ни одного заявления — то откуда они взяли факт того, что в Аргуне есть спрятанная тюрьма. Все правозащитные организации Северного Кавказа были там, но ничего не обнаружили. Эти журналисты делают себе рекламу, собственную пиар-кампанию», — заявил Кадыров, отвечая на вопросы журналистов на фестивале «Шашлык-Машлык» в Грозном.

Глава Чечни также считает пиаром информацию газеты о конвертах с белым порошком, пришедших в редакцию 19 апреля с надписью «Грозный» и без обратного адреса.

«Пусть обратятся в прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ. Пусть проведут расследование и накажут виновного, если таковой есть. Это ерунда, они сами себе делают рекламу. Они получают копейки западных спецслужб и им неинтересно, что будет с Россией «, — считает глава Чечни.

На сайте «Новой газеты» в среду появилась информация, согласно которой в редакцию поступил конверт из Грозного без подробного обратного адреса на имя руководства газеты, внутри конверта был обнаружен белый порошок неизвестного происхождения. В здание прибыли оперативные службы МЧС и полиция и, как сообщила РИА Новости пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова, забрали конверт с собой. Накануне в редакцию уже поступал конверт с белым порошком неизвестного происхождения, первичный анализ которого не выявил опасных веществ.

Глава Чечни также выразил недоумение по поводу информации о том, что западные политики помогают выехать людям нетрадиционной ориентации из республики за границу.

«Смешно все это. Никто и никуда не уехал. Если бы уехали, об этом бы все знали. Не надоело вам это? Давайте жить достойно, со здоровым образом жизни, с правильной ориентацией», — добавил Кадыров.