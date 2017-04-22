Конституционная комиссия Грузии приняла проект пересмотра основного закона страны.

Как передает ТАСС, документ, который разрабатывался на протяжении четырех месяцев, был принят на итоговом заседании комиссии 43 голосами «за» и восемью «против». Руководитель конституционной комиссии — председатель парламента страны Ираклий Кобахидзе заявил на заседании, что «новая модель конституции Грузии формирует очень твердую, стабильную, демократическую, плюралистическую парламентскую систему управления страны».

В соответствии с изменениями, вносимыми в конституцию, упраздняются прямые президентские выборы: если по действующей модели конституции главу государства избирает население страны путем прямого голосования, то по новой модели — его будет избирать избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов, в число которых войдут 150 депутатов парламента, а также представители местных и региональных властей. Избранного ими кандидата должен будет утвердить высший законодательный орган.

Также меняется система избрания депутатов парламента — выборы будут проходить только по пропорциональной системе, т.е. по партийным спискам и отменяется система избрания мажоритарных (одномандатных) депутатов. Увеличивается возрастной ценз кандидатов в депутаты — с 21 до 25 лет. Также упраздняется создание перед выборами избирательных партийных блоков, а пятипроцентный избирательный барьер остается неизменным.

Новая редакция конституции упраздняет Совет безопасности Грузии, вместо которого только в случае боевых действий будет созываться Совет национальной обороны. Руководить этим Советом будет президент страны и функционировать он будет до отмены боевых действий.

Также в конституции появится новая временная глава, касающаяся европейской и евроатлантической интеграции Грузии. В ней конституционным органам страны поручается «в рамках своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и НАТО».

Даты задействования вышеназванных и еще целого ряда других изменений в конституцию будут уточнены позднее. Принятый проект пересмотра конституции Грузии будет направлен для оценки в Венецианскую комиссию и вынесен на всеобщее народное обсуждение. Окончательный вариант документа должен быть утвержден парламентом Грузии.