В Варшаве (Польша) проходит чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает 1news.az, Эльхан Мамедов (100 кг) победил в первой встрече Виченце Д‘Арко, а потом латвийского дзюдоиста Артурса Никифоренко. В четвертьфинале Мамедов одолел израильтянина Петера Плачики. В полуфинале Мамедову противостоял другой азербайджанский спортсмен Эльмар Гасымов. В «азербайджанском дерби» победу одержал Мамедов, выйдя в финал первенства Европы.

В финальной встрече наш дзюдоист одолел иппоном француза Сирилла Маре и стал чемпионом Европы.

Гасымов же уступил в борьбе за бронзу и стал лишь 5-м.

Другой азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев также уступил в решающей встрече за бронзу.

Стоит отметить, что вчера Хидаят Гейдаров (73 кг) стал чемпионом Европы, а Рустам Оруджев в этой же весовой категории стал третьим. Также в копилку сборной Азербайджана бронзовую медаль принесли Орхан Сафаров (60 кг) и Ниджат Шихализаде (66 кг).