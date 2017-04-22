Подвоз товаров, продуктов и прочие поставки в отдельных районах Баку будут ограничены по времени суток в связи с IV Играми исламской солидарности.

Как передает Спутник-Азербайджан, с соответствующим предупреждением министерство экономики АР обратилось к субъектам предпринимательства, действующим в столице. Как говорится в сообщении ведомства, на территориях расположения спортивных объектов и размещения участников соревнований и гостей работы по снабжению производственных, торговых, служебных, строительных, автозаправочных объектов и объектов общепита, перевозка бытовых отходов и других грузов, за исключением движения транспорта специального назначения, в том числе аварийно-восстановительных и спасательных транспортных средств, в период с 5 по 25 мая должны осуществляться с 22:00 до 07:00 часов.

Объекты, которые будут вынуждены проводить снабженческие работы в дневное время, смогут сделать это на основании специальных разрешений, выданных Главным управлением государственной дорожной полиции при министерстве внутренних дел Азербайджана.

«Минэкономики рекомендует субъектам предпринимательства при организации хозяйственной деятельности принять во внимание вышеуказанное предупреждение и принять меры по реализации упомянутых работ в определенное время», — сказано в заявлении. IV Исламские игры солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая 2017 года.