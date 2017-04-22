Десантный корабль-амфибия турецкого производства Bayraktar, построенный в рамках проекта LST (Landing Ship Tank), поступил на вооружение ВМС Турции, сообщает в субботу агентство Anadolu.

Турция входит в число десяти стран мира, которые могут собственными силами спроектировать и построить военные суда, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык, выступая на церемонии передачи судна в Стамбуле.

В 2011 году секретариат оборонной промышленности Турции подписал соглашение с турецкой компанией HAVELSAN о реализации проекта LST, в рамках которого планировалось строительство кораблей-амфибий для ВМС страны.

Bayraktar — первый из двух кораблей, построенный в рамках этого проекта. Он способен противостоять атомным, биологическим и химическим атакам. Длина судна — 139, ширина — 19,6 метра, водоизмещение — 7254 тонны. Корабль на 71% оборудован турецкими технологиями.

Bayraktar способен доставить на берег 1,2 тысяч тонн груза или несколько танков, бронетехнику и другие транспортные средства. Длительность автономного плавания судна составляет 30 дней, корабль может без дозаправки пройти более пяти тысяч морских миль.