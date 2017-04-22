Задержанный полицией Армении по подозрению в убийстве российского военнослужащего в Гюмри мужчина страдает психическими заболеваниями, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Задержанный ранее отмечался неадекватным поведением. Он проходил по ряду уголовных дел, в отношении него составлялись материалы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по делу об убийстве российского военнослужащего в отношении задержанного 20-летнего подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри.

Как сообщили на станции скорой помощи Гюмри, около 17:30 к дежурному поступил сигнал о том, что у магазина «Арго» на Курской площади города лежит мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины.

Как сообщили ТАСС в управлении информации и по связям с общественностью полиции Армении, по предварительным данным, погибший — российский военнослужащий. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства.

Комментария от представителей российской военной базы в Армении пока получить не удалось.

По факту гибели российского военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри, возбуждено уголовное дело. Об этом NEWS.am заявил прокурор Ширакской области Армении Карен Габриелян.

«Личность погибшего военнослужащего установлена. Ему 21 год, он был военнослужащим-контрактником», — отметил прокурор.

Согласно распространенным сведениям, убитый – Дмитрий Ялпаев.

Убийство российского военного в армянском городе Гюмри, по предварительным данным, совершено на бытовой почве, сообщает Южный военный округ (ЮВО) РФ.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Основная часть базы квартируется в Гюмри на северо-западе республики.