Акция протеста женщин-полицейских против насилия в отношении стражей порядка проходит в субботу в Париже, на ней собрались порядка 200 сотрудниц, передает РИА Новости.

Акция состоялась через два дня после теракта, произошедшего на Елисейских полях в Париже, в котором погиб один полицейский.

Сотрудники полиции, спецназа и жандармерии вышли на улицы с плакатами «Женщины из правоохранительных органов в гневе» и «Не трогай моего копа». Они принесли с собой флаги, цветы, а также розовые и черные воздушные шарики.

Акция стартовала у здания Военного училища (École militaire) в VII округе французской столицы, ее участники исполнили песню «Я обнял полицейского» популярного исполнителя Рено Сешана.

В воскресенье во Франции пройдет первый тур выборов президента страны. Второй тур, после которого станет известно имя нового главы государства, запланирован на 7 мая.