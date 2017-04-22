Борьба с силами, противостоящими воле турецкого народа, направлена на обеспечение лучшего, более безопасного будущего для подрастающего поколения граждан, говорится в послании президента Реджепа Тайипа Эрдогана в связи отмечаемым 23 апреля в Турции – Праздником национального суверенитета и детей, передает агентство Аnadolu.

Глава государства выразил надежду на то, что нынешний праздник станет залогом новых достижений страны.

Эрдоган привлек внимание к героизму основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, сынов и дочерей турецкого народа, победивших в борьбе с интервентами, отстоявших в трудной борьбе независимость страны.

Далее глава государства напомнил об итогах конституционного референдума 16 апреля 2017 года, подчеркнув, что Основной закон гарантирует стабильность и безопасность в Турции.

«Изменения, внесенные в конституцию, позволят более решительно и ускоренными темпами достичь намеченных целей. Будущие поколения граждан Турции будут жить в более сильной, развитой и стабильной стране. От всей души поздравляю детей всего мира с этим особенным праздником», — говорится далее в послании президента.