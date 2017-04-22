Сегодня АНАМА в селе Джоджуг Марджанлы провела осмотр 18 домов и территории, запланированной для прокладки дороги в село.

Как сообщили АПА из АНАМА, во время осмотра были обнаружены 1013 осколков, 1 часть двигателя ракеты «Град», мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Было проверено 85700 квадратных метров территории (ручным способом 29 450 кв. м, 10 700 кв. м механическим способом, 35 000 кв. м при помощи аппарата SENSYS и 10 550 кв.м при помощи служебных собак).

В целом за 19 дней в селе Джожуг Марджанлы проверено 47 домов и территория, запланированная для прокладки дороги, обнаружено и обезврежено 6 НРБ (3 штуки 82 мм мин OF-832, 2 штуки 120 мм мины OF-843 и 1 неуправляемая противотанковая ракета PQ-7VL). Проверено 113 000 кв. м территории.

Продолжается очистка территории от неразорвавшихся боеприпасов.

В целом с 1 по 22 апреля АНАМА на территории Агдамского, Агстафинского, Физулинского, Шамахинского, Хызынского, Бейлаганского, Товузского, Лянкяранского и Джебраильского районов, в городах лянкяран, Гянджа, Ширван и Тертер обнаружило и обезвредило 1522 НРБ, 34 противотанковых и 2 противопехотных мины, проверило 356 053 кв. м территории (136 703 кв.м ручным способом, 98 500 кв. м механическим способом, 113 000 кв.м аппаратом SENSYS и 10 550 кв. м при помощи служебных собак).