Грузия планирует в течение месяца осуществить сделку по импорту газа из Исламской Республики Иран (ИРИ).

Как сообщает АПА об этом в своем интервью IRNA рассказал глава управления по странам СНГ и Кавказа Министерства иностранных дел Ирана Голамреза Багери Могаддам.

Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Тбилиси 18 апреля, во главе делегации из 20 компаний и бизнесменов представляющих государственный и частный сектор экономики Ирана. Этот визит состоялся по приглашению ведущих дипломатов Грузии по случаю 25-летия обретения государственной независимости бывших республик Советского Союза. Багери сказал, что Грузия приобрела иранский газ, однако он еще не импортирован из Ирана. «В Грузии сообщили, что через месяц они приступят к реализации импорта газа», — сказал глава управления.

Багери также сообщил, что на следующей неделе премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили посетит Тегеран.

В июле прошлого года управляющий директор Национальной иранской газоэкспортной компании Алиреза Камели заявил, что Иран и Грузия подписали соглашение о прокачке в Грузию 40 миллионов кубометров газа. Камели отметил, что соглашение было подписано с грузинской частной компанией, Georgian International Energy Corporation, на четырехмесячный испытательный период.

Как сообщила в августе прошлого года заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, у Министерства энергетики нет информации о заключении контрактов на импорт иранского газа в страну.

Валишвили добавила, что правительство Грузии не заключило контрактов на поставку такого газа.

Отметим, что 11 апреля текущего года министр энергетики Грузии Каха Каладзе сообщил, что официальный Тбилиси приостановит закупку газа у «Газпрома»а. По его словам, до конца года ни с одной российской компанией не будет заключен контракт на поставку газа. Согласно цифрам, предоставленным министром, Грузия в первом квартале этого года закупила в России 100 млн. кубометров газа, 70 млн. из которых падает на закупку в феврале.

Начиная с апреля этого года, Грузия полностью будет закрывать свои потребности в природном газе за счет азербайджанского газа. В роли поставщика здесь выступит консорциум SOCAR и «Шахдениз». Таким образом доля российского газа в импорте Грузии упадет до 4%. Согласно прогнозу министерства, Грузия в этом году планирует импортировать 2,457 млрд. кубометров газа, из них 2,347 млрд или 95,5% составит доля азербайджанского газа.