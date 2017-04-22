Американское рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Италии на одну ступень с «ВВВ+» до «ВВВ», передает ТАСС .

Как сообщает газета, прогноз при этом остается стабильным.

Понижение рейтинга продиктовано оценками специалистов агентства политической ситуации в стране на фоне сохраняющегося высокого внешнего долга. «Увеличились риски в связи со слабым правительством и политической нестабильностью», — сообщает газета о выводах агентства. Кроме того Fitch подчеркивает, что Италия не справилась с задачей сокращения государственного долга. «В результате страна более уязвима перед экономическими потрясениями», — указывает агентство.

Негативный прогноз сделан в отношении банковской системы Италии, которая «остается слабой». Fitch прогнозирует невысокий экономический рост Италии в этом году на уровне 0,9 процента. В следующем году он составит 1 процент.

Государственный долг Италии достиг в прошлом году рекордного уровня в почти 133 процента ВВП, что является самым высоким показателем среди 19 стран еврозоны после Греции. По оценке Fitch, госдолг страны в прошлом году превышал на 11,2 процента ВВП целевой показатель, который Италия поставила себе в этой области в 2013 году.

В декабре прошлого года премьер-министр Маттео Ренци, возглавлявшийся правящую Демократическую партию (ДП), был вынужден уйти в отставку после провала референдума по вопросу о предложенной им конституционной реформе. Тем не менее, парламент, избранный в 2013 году, распущен не был, несмотря на настойчивые требования части оппозиции о проведении досрочных выборов. Правительство возглавил бывший министр иностранных дел и ближайший соратник Ренци Паоло Джентилони, который сохранил практически неизменным состав кабинета. При этом не исключено, что в стране могут состояться досрочные парламентские выборы.