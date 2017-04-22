Замглавы МИД России Алексей Мешков заявил, что МИД России готов пойти по пути облегчения визового режима для некоторых категорий граждан Турции, передает «Интерфакс».

«Что касается МИДа, поднималась визовая тема. И мы ещё раз подтвердили готовность российской стороны идти по пути облегчения визовых формальностей для владельцев служебных паспортов, для крупного бизнеса, прежде всего для того бизнеса, который работает именно с Россией», — сказал Мешков.

Он отметил, что «фактически в завершающей стадии находятся наши консультации по вопросам облегчения визовых формальностей для экипажей судов гражданской авиации».

Москва ввела визовый режим для турецких граждан на фоне охлаждения отношений между двумя странами в ноябре 2015 года. Решение вступило в силу 1 января 2016 года. Ответных визовых ограничений Турция не вводила.

В марте 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости решить вопрос безвизового режима между Россией и Турцией.