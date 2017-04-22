МИД Белоруссии вручил ноту послу Литвы в республике Андрюсу Пулокасу в связи с нарушением государственной границы литовским воздушным судном. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«В МИД Белоруссии был вызван посол Литвы Андрюс Пулокас. В ходе встречи руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Белоруссии литовским воздушным судном», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, нарушение госграницы со стороны Литвы было зафиксировано 19 апреля в 13:40. Самолёт углубился на территорию Белоруссии на расстояние до 8 км и через три минуты вышел за пределы воздушного пространства страны.

Отмечается, что белорусская сторона ожидает от литовских коллег разъяснений по поводу инцидента.