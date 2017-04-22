Власти КНДР могут развернуть военные действия за воссоединение Севера и Юга в случае дальнейших провокаций со стороны США. Об этом говорится в сообщении центральной партийной газеты «Нодон Синмун», передает RT.

«США сошли с ума. Они думали, что напугают нас размещением стратегических бомбардировщиков и авианосцев. Армия и народ КНДР никогда не будут напуганы подобным блефом», — отмечается в сообщении.

Издание подчёркивает, что в ответ на дальнейшие враждебные действия Северная Корея ответит «великой войной за национальное воссоединение».