Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер будет находиться с рабочим визитом в Москве 24–27 апреля. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что он прибудет в Россию по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

25 апреля пройдут переговоры Лаврова с Заньером. Также запланирована встреча генсека ОБСЕ с руководством ОДКБ.

«Он также примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности по приглашению Министерства обороны России и в заседании Валдайского клуба», — говорится в сообщении.