Россиянин Роман Селезнев, который судом Сиэтла приговорен к 27 годам за кибермошенничество, назвал приговор политическим и «равносильным смертному», а также обратился к России за помощью. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодняшнее решение, сделанное правительством США, ясно показывает всему миру, что я политический заключенный и орудие для правительства. Это никоим образом не равноценный приговор. Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки», — говорится в письменном заявлении осужденного.

По его словам, он не увидел правосудия в ходе судебного заседания, а приговор суда для него равносилен смертному. Селезнев добавил, что не связан с «политической войной» между Россией и США.

«Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю», — написал он.