Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу бывшего президента Австрии Хайнца Фишера.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свои визиты в Австрию. В свою очередь, Хайнц Фишер с удовлетворением вспомнил визиты в Азербайджан. Ильхам Алиев и Хайнц Фишер отметили, что успешно выполняются согласованные на самом высоком уровне соглашения.

В ходе беседы было отмечено, что сегодняшняя дата совпадает с 25-летием со дня построения дипломатических отношений между двумя странами и это знаменательное событие. Стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Австрией в различных сферах.

На встрече также были обсуждены вопросы приоритетов Австрии в связи с председательством в ОБСЕ.