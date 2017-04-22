В Гяндже произошло самоубийство.
Как сообщает АПА, жительница города Алиева Кифаят (1942 г.р.) выпила уксусную кислоту. Женщину доставили в больницу, одна жизнь ее спасти не удалось.
Причина суицида пока неизвестна. По факту ведется расследование.
В Гяндже произошло самоубийство.
Как сообщает АПА, жительница города Алиева Кифаят (1942 г.р.) выпила уксусную кислоту. Женщину доставили в больницу, одна жизнь ее спасти не удалось.
Причина суицида пока неизвестна. По факту ведется расследование.
Дата: 2017/04/22 9:45
Раздел: Новость
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