uksusВ Гяндже произошло самоубийство.

Как сообщает АПА, жительница города Алиева Кифаят (1942 г.р.) выпила уксусную кислоту. Женщину доставили в больницу, одна жизнь ее спасти не удалось.

Причина суицида пока неизвестна. По факту ведется расследование.