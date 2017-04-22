Вице-президент США Майк Пенс заявил, что безъядерного статуса Корейского полуострова можно добиться мирным путем, передает Reuters. Об этом он сказал после переговоров с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом. По мнению Пенса, этому может способствовать сотрудничество США и КНР. «КНДР не должна заблуждаться насчет решимости США обеспечить мир и стабильность в данном регионе», — сказал он.