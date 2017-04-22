Минфинан США отказался сделать исключение для компании Exxon Mobil и выдать ей разрешение для работы в России в обход санкций. Как говорится в заявлении министра Стивена Мнучина, решение было принято по итогам консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

— Министерство финансов не будет выдавать разрешений американским компаниям, включая Exxon, для работ по бурению, запрещённых санкциями против России, — говорится в заявлении.

Напомним, Exxon Mobil обратилась к властям США с просьбой сделать для неё исключение и разрешить сотрудничество с «Роснефтью» в обход санкций, из-за которых кампания была вынуждена становить работы по совместным проектам.

«Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в 2011 году, документ предусматривает освоение участков в Карском и Чёрном морях.