Израильские ВВС нанесли удар по подразделениям сирийской армии близ Голанских высот. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский военный источник.

Инцидент произошел в районе Хан-Арнаба в провинции Эль-Кунейтра.

«Вражеские самолеты Израиля запустили две ракеты с оккупированной территории в 18.45 по одной из позиций нашей армии. Что привело к материальным потерям», — цитирует агентство слова источника.

Он также добавил, что израильская авиация нанесла удар в тот момент, когда сирийские военные отражали атаки террористов в окрестностях Эль-Кунейтры.