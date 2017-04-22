Представляем промо-ролик IV Исламских Игр Солидарности. Соревнования пройдут в Баку с 12 по 22 мая.
Мой мир
Вконтакте
Google+
Дата: 2017/04/22 0:44
Раздел: Азербайджан, Спорт
Просмотров:
163
Раскрываемость преступлений улучшилась
В финале наш соотечественник одолел представителя России
В офисе организации прошел обыск по делу о грабеже
»До официального открытия IV Игр исламской солидарности остается меньше месяца, и сегодня мы проводим заключительное заседание Организационного
Турецкий певец едет на «Формулу-1» в Баку
Один студент получил ножевое ранение
Находящийся с визитом в Грузии председатель Управления мусульман Кавказа, шуйхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с премьер-министром этой страны
«УАЗ» врезался в дерево на обочине дороги
Удачи и крепкого здоровья, Артур-бей!