Из-за пропаганды, которую использует режим президента РФ Владимира Путина, в России искажен смысл слова «фашист», а георгиевская лента стала символом оккупантов. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Вадим Лукашевич на своей странице в Facebook.

«Когда я учился в школе, был сначала октябренком, потом пионером, затем, уже в старших классах – комсомольцем, и в институте, и в первые годы зрелой жизни, для меня слово «фашист» было одним из самых страшных. Еще в 5-м классе я прочитал многотомник материалов Нюрнбергского процесса – концлагеря, газовые камеры, бульдозеры, сваливающие в широкие траншеи горы тощих трупов, абажуры из человеческой кожи, мыло из человеческого жира, пытки в гестапо, издевательства над военнопленными, зверства на оккупированных территориях, сожженные заживо деревни… Так было», – написал он.

При этом политик отметил, что из-за пропаганды это слово изменило свой смысл.

«Все, чего касается нынешняя путинская власть, все, что она использует в своих пропагандистских целях, все, до чего дотрагивается – теряет свой первоначальный смысл, выхолащивается, святыни становятся фарсом, обряды – балаганом, ценности – дерьмом. То же самое произошло и со словом «фашист». Три года назад «фашисты» стали маршировать по улицам Киева, потом «фашисты» засели на Майдане, и в итоге «фашистская хунта» захватила власть в Украине. И осталось только не понятным – то ли «фашистская хунта» поработила миролюбивый украинский народ, то ли 40-миллионный народ – это и есть «фашисты», – подчеркнул Лукашевич.

Он добавил, что затем «фашистами» российские власти стали называть организаторов протестных митингов, хотя согласно конституции РФ народ имеет право на мирные собрания.

«Если ты реализуешь свое конституционное право, то ты становишься «фашистом». И не потому, что пытаешь кого-то в застенках или служишь в охране концлагеря, а потому что выходишь на улицу с собственноручно написанным плакатом «Требую соблюдения Конституции России!» В ходе выборной кампании в Государственную Думу единственная участвовавшая в ней реально оппозиционная партия – Партия народной свободы (ПАРНАС) с подачи телеканала Рен-ТВ стала «фашистской»… Сегодня в России любой человек, который думает иначе, чем власть, который ее критикует, говорит о коррупции чиновников, который хочет лучшей жизни – «фашист», – посетовал политик.

Он добавил, что даже за выход с плакатом «Нет войне!» можно быть причисленным к «фашистам».

«Теперь «фашистами» власть объявила координационный совет оппозиции, а главным «фашистом» стал Алексей Навальный. Раньше само имя «Гитлер» было сосредоточием вселенского зла, а теперь оно означает молодого парня, живущего в хрущевке на московской окраине. Путинская власть испохабила, испоганила и обесценила самые узловые, самые ключевые понятия системы ценностей «добро и зло», «хорошо и плохо», «можно и нельзя». Нравственные критерии и ориентиры, определявшие поведение любого нормального человека, стали посмешищем», – продолжил Лукашевич.

Он подчеркнул, что в его молодости слово «фашист» было самым страшным, а теперь вызывает насмешки.

«Это заслуга путинской власти. И так происходит со всеми нашими символами и святынями, которые решает использовать наша власть в своих корыстных целях. Исступленное празднование Дня Победы становится фарсом «ряженных ветеранов», «Бессмертный полк» заканчивается свалками портретов участников войны у урн на московских улицах, а символ русской доблести – георгиевская лента – у 40 миллионов украинцев стал символом оккупантов, приравненный к нацисткой свастике. Удивительное свойство путинской власти – превращать в дерьмо все, к чему и к кому она прикасается», – подытожил Лукашевич.

