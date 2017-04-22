В Азербайджане за три месяца текущего года были задержаны 122 человека, пытавшихся совершить кражу из объектов и квартир.

Об этом сказал начальник Главного управления уголовного розыска МВД, полковник полиции Арзу Дашдемиров, на прошедшем в ведомстве с участием министра внутренних дел Рамиля Усубова расширенном заседании коллегии, сообщает в пятницу «Тренд» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, в своевременном предотвращении правонарушений против собственности были широко использованы возможности информационных технологий. Так, в результате предпринятых оперативных мер на основании поступившей на службу «102» министерства информации, и с использованием технических возможностей службы «Безопасный город» в прошлом году и первые три месяца текущего года 573 преступления были раскрыты «по горячим следам», 367 преступлений — посредством автоматизированных криминалистических учетов, обнаружены 127 автомобилей, находившихся в розыске, и остановлены 45 автомобилей с крадеными номерами.

Дашдемиров отметил, что в результате предпринятых мер по усилению пропаганды в сфере применения средств охранной сигнализации, имеющих большое значение для профилактики данного вида преступлений, в 2016 году под охрану были взяты 1152 объекта и 1326 квартир, за три месяца текущего года — 296 объектов и 230 квартир. При попытке совершения кражи из указанных объектов и квартир были задержаны 122 человека.

Начальник Главного управления уголовного розыска сказал, что в 2016 году раскрываемость преступлений против собственности улучшилась на 3,6 процента и составила 74,3 процента. Эта положительная тенденция продолжилась и в первом квартале текущего года, в течение которых раскрываемость преступлений улучшилась на 2,8 процента. В указанный период к уголовной ответственности были привлечены 6173 человека, обезврежены 921 преступная группировка в составе из 2428 человек, задержаны 2122 человека, находящихся в розыске.