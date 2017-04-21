В городской совет Нью-Йорка внесен законопроект, в рамках которого местной полиции и чиновникам будет запрещено содействовать федеральным властям в выдворении из города нелегальных мигрантов, передает RT.

Сообщается, что авторами законопроекта стали члены Демократической партии США, среди которых спикер городского совета Нью-Йорка Мелисса Марк-Виверито.

«Законопроект запрещает расходовать средства городского бюджета на оказание содействия министерству внутренней безопасности США в выдворении из города иммигрантов», — отметил один из авторов проекта, член горсовета Нью-Йорка Рафаэль Эспиналь.

Отмечается, что по решению мэра Билла де Блазио город является городом — убежищем для нелегальных иммигрантов. Городскому управлению полиции было дано распоряжение не оказывать содействия сотрудникам иммиграционной полиции.

В случае принятие законопроекта городские органы власти будут не вправе содействовать в депортации иммигрантов, кто бы ни занимал пост мэра.

Миграционный документ будет рассмотрен 25 апреля.