Сегодня на военных сборах в Армении от огнестрельного ранения погиб военнослужащий-контрактник, рядовой Нарек Акопян 1986 года рождения, — сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По предварительным данным, Нарек Акопян получил несовместимую с жизнью травму сегодня около 10:25 во время организованного в Вайоцдзорской области лагерного сбора в результате выстрела из автомата, произошедшего из-за нарушения правил обращения с оружием со стороны младшего сержанта, военнослужащего-контрактника одной из воинских частей, — передает АРКА.

По факту смерти от огнестрельного ранения военнослужащего-контрактника возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 373-й (непреднамеренное убийство) Уголовного кодекса (УК) Армении.

Проводится следствие для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования всех обстоятельств смерти военнослужащего.