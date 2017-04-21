В офисе общественной организации «Офицеры России» прошел обыск после задержания ее добровольца, который отобрал телефон у прохожего. Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе организации.

По словам собеседника агентства, доброволец организации А. Александров в составе группы лиц отобрал у прохожего телефон. Сотрудники полиции задержали его в ночь с 17 на 18 апреля.

«Полицию интересовали документы, касающиеся данного гражданина. Руководство организации оказало максимальное содействие и предоставило все документы в рамках вышеназванного расследования. Сотрудники полиции вели себя максимально корректно», — пояснили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что ранее в полицию обратился 30-летний гражданин Азербайджана. Он сообщил, что на улице Бирюлевская к нему подошли двое мужчин и женщина. Угрожая ножом, они отобрали у него телефон и скрылись. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже.

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