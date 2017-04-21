«До официального открытия IV Игр исламской солидарности остается меньше месяца, и сегодня мы проводим заключительное заседание Организационного комитета. Мы должны быть уверены в том, что наша столица полностью готова к открытию и проведению Игр, приняты все необходимые меры, предприняты шаги, что ответственные структуры выполняют план мероприятий, связанный с проведением соревнований и охватывающий все направления».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на итоговом заседании Организационного комитета IV Игр Исламской Солидарности заявила I вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева

«В Азербайджане проводятся очень важные крупномасштабные международные мероприятия, и организация каждого такого мероприятия завоевала самые положительные отклики. Мы очень ответственно относимся ко всем взятым на себя задачам и, высоко ставя интересы, международный имидж Азербайджана, стараемся добиться достойных для нашей страны и народа успехов. В последние годы в столице Азербайджана проводятся многие крупные международные спортивные соревнования – чемпионаты Европы и мира. Согласно общему мнению, эти мероприятия готовятся и проводятся на очень высоком организационном уровне. В 2015 году в Баку с большим успехом прошли первые Европейские игры. Эти Игры открыли новую страницу в новой истории Олимпийского движения Европы. По общему мнению, Азербайджанское государство организовало первые Европейские игры на уровне Олимпийских игр. Надеюсь, что IV Игры исламской солидарности также подготовлены безупречно и останутся в истории, как и уже проведенные Игры», — продолжила Мехрибан Алиева.

«Наша страна уже известна во всем мире как спортивный край. Весь мир признает и очень высоко оценивает поддержку нашим государством спорта, Олимпийского движения в Азербайджане. А результат проводимой политики — налицо. В первую очередь, это, конечно, успехи, достигнутые азербайджанскими спортсменами в последние годы. В прошлом году на летних Олимпийских играх в Рио наши спортсмены, завоевав 18 медалей, смогли занять по их количеству первое место среди мусульманских стран. Вы хорошо помните, что во время первых Европейских игр наша сборная, завоевав 56 медалей, заняла второе место. Конечно, весь наш народ гордится такими результатами, это – показатель потенциала Азербайджанского государства, способностей азербайджанского народа. Надеюсь, что во время IV Игр исламской солидарности наши спортсмены также порадуют нас, подарят нам радость победы.

Как ожидается, в Играх примут участие более 3 тысяч спортсменов, представляющих 57 стран. Эти цифры сами по себе являются рекордом, так как до сих пор никогда не наблюдалось участия в Играх исламской солидарности такого количества стран. В течение 10 дней атлеты на 16 спортивных объектах будут вести борьбу в 23 видах спорта. По окончании Игр планируется вручить 1600 медалей. Соревнования будут освещаться более 1000 представителями прессы. Как ожидается, IV Игры исламской солидарности будут отслеживать свыше 1 миллиарда зрителей более чем в 50 странах», — отметила Мехрибан Алиева.

I вице-президент Азербайджана добавила: «Особое место в успешном проведении Игр принадлежит роли волонтеров. Все мы хорошо помним, что в ходе первых Европейских игр наша молодежь продемонстрировала прекрасную, очень умелую, профессиональную работу. Их услуги во время Игр особо подчеркивались многими структурами — как международными, так и местными. В проведении Игр исламской солидарности участвуют более 8 тысяч волонтеров, уверена, что и на этот раз наша молодежь продемонстрирует свой патриотизм, профессионализм, гостеприимство, ум и способности.

На сегодняшний день Организационный комитет принял целый ряд мер для успешного проведения Игр, и, в целом, можно сказать, что наш город готов к открытию Игр.

Одним из важнейших вопросов является координация транспортной системы. Нам известно это из предыдущего опыта, и мы должны работать здесь в нескольких направлениях. Необходимо обеспечить своевременную и безопасную доставку спортсменов на спортивные объекты, проезд зрителей к различным спортивным инфраструктурам и, конечно, удобное передвижение горожан во время Игр. Особое внимание, конечно, должно быть уделено вопросам общей безопасности. Необходимо уделить внимание таким вопросам, как широкое использование возможностей информационно-коммуникационных технологий, составление туристических маршрутов и культурных программ. Важно обеспечение всестороннего медицинского обслуживания. Словом, ни один вопрос не должен остаться без внимания».

«Как я уже отметила, сегодня мы проводим заключительное заседание. Мы должны быть уверены в том, что внимательно отнеслись ко всем вопросам, полностью готовы к успешному проведению Игр в нашей стране. Наша цель — провести IV Игр исламской солидарности в Азербайджане на самом достойном уровне. Для этого есть все условия. Государство оказывает поддержку. Организационный комитет поработал очень успешно, есть команда, готовы волонтеры. Уверена и надеюсь, что мы сможем добиться очередного важного успеха в богатой, славной истории нашей страны,» — подытожила Мехрибан Алиева.