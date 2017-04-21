Пхеньян готов вступить в тотальную войну с США, если они развяжут ее. Об этом заявил атташе посольства КНДР в России по вопросам обороны Ким Ён Зин, передает РИА «Новости».

Подобное заявление дипломат сделал на приеме по случаю 85-й годовщины со дня создания Корейской народной армии.

«Если они совершат безрассудную провокацию, корейские революционные силы нанесут сокрушительный удар и ответят тотальной войной на тотальную войну, ответят ядерной войне ядерным ударом нашего стиля», — сказал дипломат.