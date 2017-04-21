В Лянкяранском районе потерпел аварию автомобиль, перевозящий пограничников.

Как сообщает Report, ДТП произошло на пролегающем через лянкяранское село Шову отрезке автомобильной дороги Лянкяран-Лерик.

Принадлежащий погранвойскам автомобиль марки «УАЗ» врезался в дерево на обочине дороги.

Хотя пострадавший в результате ДТП служащий погранвойск Эльчин Абдуллаев был доставлен в отделение реанимации Лянкяранской центральной районной больницы, спасти его не удалось.

Находившийся в машине другой пограничник получил травму ноги.

По факту ведется расследование.