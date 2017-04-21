В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1-го по 5-ое мая будут проведены совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил двух стран. Об этом сообщает сайт МО АР.

На одной из военно-воздушных баз состоялась торжественная церемония встречи личного состава Вооруженных сил Турции, который примет участие в учениях.

Турецких военнослужащих встретили офицер воинского объединения полковник Мунасиб Бабаев и военный атташе Турции в Азербайджане бригадный генерал Зафер Оджак. После того как военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран, турецкие военнослужащие отправились в Н-скую воинскую часть, в которой будут находиться на протяжении учений.

Сначала были возложены цветы к бюсту Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, минутой молчания почтена память Общенационального Лидера, а также шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность страны.

Подчеркивая важность совместных учений, руководитель турецкой делегации полковник Хакан Ачыкгёз отметил, что опыт, приобретенный на проводимых учениях, положительно отразится в дальнейших оперативных планах обеих стран.

Основной целью учений является улучшение координации посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью совместных планирований штабов, повышения готовности и способностей подразделений проводить операции.

На совместные учения будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.

В ходе подготовительного периода запланировано проведение ряда культурно-массовых мероприятий для турецких военных.