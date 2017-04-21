Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщили АПА в ГНФАР, в ходе заседания, проведенного под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Артура Раси-заде, были рассмотрены годовой отчет о деятельности ГНФАР за 2016 год, итоги аудита финансовой деятельности и вопросы исполнения бюджета фонда за прошлый год.

Рассмотрев годовой отчет о деятельности ГНФАР в 2016 году, представленный исполнительным директором нефтяного фонда Шахмаром Мовсумовым, и отчет о финансовой деятельности фонда, представленный независимым аудитором – ООО PriceWaterhouseCoopers Azərbaycan, Наблюдательный совет признал их удовлетворительными и принял решение направить проект бюджета фонда за 2016 год на утверждение президенту Азербайджана.

На заседании А.Раси-заде вновь был избран председателем Наблюдательного совета ГНФАР.