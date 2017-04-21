Под председательством I вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевойь в пятницу состоялось итоговое заседание Организационного комитета IV Игр Исламской Солидарности.

«До официального открытия IV Игр исламской солидарности остается меньше одного месяца, и сегодня мы проводим заключительное заседание Организационного комитета. Мы должны быть уверены в том, что наша столица полностью готова к открытию и проведению Игр, приняты все необходимые меры, предприняты шаги, план мероприятий по проведению соревнований и охватывающий все направления выполняется всеми ответственными структурами» — сказала председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева.