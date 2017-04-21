Официальный курс маната по отношению к доллару на 24 апреля установлен на уровне 1,7022 маната, сообщает в Центральный банк.
По отношению к 21 апрелю курс маната к доллару не изменился.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 24 апреля установлен на уровне 1,7022 маната, сообщает в Центральный банк.
По отношению к 21 апрелю курс маната к доллару не изменился.
Дата: 2017/04/21 17:37
Раздел: Экономика
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