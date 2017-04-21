sepor-separatist-armane-soldat-karabaxВ Армении военнослужащий-контрактник скончался в результате огнестрельного ранения.

Как сообщает Кавказский узел, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, инцидент произошел сегодня.