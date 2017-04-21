В Армении военнослужащий-контрактник скончался в результате огнестрельного ранения.
Как сообщает Кавказский узел, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, инцидент произошел сегодня.
В Армении военнослужащий-контрактник скончался в результате огнестрельного ранения.
Как сообщает Кавказский узел, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, инцидент произошел сегодня.
Дата: 2017/04/21 17:26
Раздел: Новость
Просмотров:
165
Среди общественности распространилась информация о том, что ослиное молоко и сыр из этого молока очень полезны и
Прокуратура ФРГ назвала причину нападения 28-летнего россиянина Сергея В. на автобус футбольного клуба «Боруссия», сообщает CNN.
Автобус, следовавший из Шеки в Мингячевир, попал в аварию.
19 апреля крупный российский предприниматель, владелец компании «Инпромсервис» и одного из торговых центров на юге Москвы Александр
План вмешательства РФ в выборы президента США разработал институт администрации Путина
В Северной Корее на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена был показан
В Российской Федерации начал функционировать единый информационный портал азербайджанцев России AzRu.org.
Всего на борту находились 14 человек
Премьер Британии объявила о планах провести досрочные выборы в парламент