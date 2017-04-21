Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надежды на улучшение экономических показателей в связи с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не оправдались, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Лукашенко считает, что из-за протекционизма между членами ЕАЭС сократился товарооборот. Это привело к тому, что Минск не смог достичь прогнозируемого уровня экспорта, роста ВВП и притока инвестиций.

Белорусский лидер подчеркнул, что государства постоянно выясняют отношения и не могут поделить общий кредитный фонд, при том, что рынок экономического союза даёт возможность справиться с санкциями.

Ранее Лукашенко заявил, что политика Белоруссии не направлена на исключительное сотрудничество с Западом.