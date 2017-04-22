Американский научно-фантастический телесериал «Секретные материалы» продлили на новый сезон. Об этом заявили представители канала Fox, передает Reuters.

Одиннадцатый сезон будет состоять из 10 эпизодов.

Решение было принято после того, как 10-й сезон возобновленного шоу в 2016 году привлек аудиторию в 15 миллионов зрителей.

В продолжении было шесть серий. Эпизоды вышли в эфир через 14 лет после закрытия шоу в 2002 году.

Главные роли в «Секретных материалах» исполняют Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Они играют агентов отдела паранормальных явлений ФБР. Сериал получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус».

По мотивам шоу в 1998 и 2008 годах были сняты два полнометражных фильма, а также спин-офф «Одинокие стрелки». В 2016-м создатель сериала Крис Картер признался, что написал сценарий для третьей полнометражной ленты.