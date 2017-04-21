Экс-президент СССР Михаил Горбачев написал колонку о российском лидере Владимире Путине для американского журнала Time.

В своей статье Горбачев пишет, что Путину достался кризис от предшественника Бориса Ельцина, однако он смог стабилизировать ситуацию в стране, сохранить российское государство и укрепить его экономическое положение.

Горбачев также считает, что издержками «ручного контроля» Владимира Путина является ослабление парламента и судебной системы, гражданского общества, а также снижение независимости СМИ.

Основными проблемами в России бывший президент СССР видит стагнацию в экономике, снижение уровня жизни, массовую бедность, коррупцию, незаконное обогащение отдельных людей, деградацию образования, здравоохранения и науки. Горбачев считает, что решить проблемы в России можно только после изменения системы государственного управления.

«Я убежден, что Россия может добиться успеха только через демократию. Россия готова к политической конкуренции, реальной многопартийной системе, справедливым выборам и регулярной ротации правительства», — передает РБК слова Горбачева.