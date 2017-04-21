В преддверии очередной годовщины так называемого «армянского геноцида» приходится всё чаще встречать в русскоязычном сегменте сети Интернет и бумажной прессе заявления о том, что союз России и Армении представляет собой залог успешного развития двух стран. Ничего бы не вызывало в этой информации особых нареканий, если бы не то обстоятельство, что в качестве цены успешного развития двух сопредельных государств не была обозначена проблема почти столетней давности, именуемая в Ереване в качестве «тотального истребления армян».

События, которые столь неистово мусолят представители армянского сообщества в России, произошли в 1915 году. Разумеется, живых свидетелей того, что произошло в те суровые годы Первой мировой войны, уже практически не осталось. Единственным подтверждением прошлого выступают лишь архивные документы, которые армянская сторона почему-то категорически игнорирует. Тем не менее, даже дилетант в истории может сказать, что для оценки исторических фактов одной слепой и зачастую искажённой веры в собственную исключительность крайне недостаточно. Нужны документальные свидетельства. Но Армения стремится не замечать очевидного, по-прежнему называя факт подавления армянского восстания «геноцидом», организованным Османской империей.

Справедливо отвергая любые спекуляции относительно темы «армянского геноцида», Анкара наглядно демонстрирует всему международному сообществу, что, несмотря на определённое количество жертв среди армянского народа в период Первой мировой войны, масштаб этих жертв и трагедий не подпадает под юридическое определение геноцида. Естественно, что армянское руководство придерживается иного мнения, поскольку аргумент о геноциде имеет особую магическую силу, призванную, якобы, вызвать «синдром вины». И если даже «геноцида армян» не было, официальный Ереван не намерен отказываться от своих попыток посредством искажения истории дезинформировать весь мир.

Тем не менее, невзирая на значительные потуги на международной арене, Армения со своим «геноцидом» терпит полное фиаско. На данный момент, помимо Папы Римского, Европейского парламента и руководства ряда государств, об «армянском геноциде» никто не говорит всерьёз. Следует обратить внимание, что даже определенные популистские заявления политиков некоторых стран о признании факта «геноцида» в системе международного права не имеют никакой юридической силы.

Справедливо отметить, что во время Первой мировой войны многие народы и этносы понесли колоссальные потери, в связи с чем, было неправомерно выделять из данных национально-этнических групп исключительно армян, которые фактически даже и не принимали существенного участия ни в одном эпохальном сражении в период с 1914 по 1918 годы. Кроме того, невозможно признать армянский народ жертвой несправедливых гонений со стороны Османской империи, когда сами турки неоднократно подвергались гонениям со стороны таких армянских националистов, как Нжде, Андроник и прочие. И, тем более, неправомерно считать армян неповинно приговорёнными историей к изгнанию и истреблению, когда те же армяне учинили настоящий геноцид азербайджанского населения города Ходжалы в 1992 году.

Если мировое сообщество старается придать сознательной лжи под названием «армянского геноцида» статус трагического наследия истории, то давайте уж будем откровенными до конца: армяне за весь период своего существования истребили намного больше представителей тюркского этноса. И, в этой связи, именно тюрки имеют полное право объявлять себя жертвами политики геноцида, организованной армянами по отношению к ним, но никак иначе.

Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара готова рассекретить все свои архивные документы, касающиеся Первой мировой войны, и представить их Армении для объективного исследования. Но, вместе с тем, армянское руководство будто и не замечает обращения турецкого лидера, тогда как обнародование архивных свидетельств навсегда бы могло поставить жирную точку в данном споре о «геноциде». Но, судя по всему, Сержу Саргсяну не нужна правда. Более того, ему нужна только искажённая действительность, в которой рядовое в условиях военных действий подавление восстания армян, примкнувших к враждебной по отношению к туркам международной коалиции, представляется в качестве «геноцида».

Армения оказалась нисколько не заинтересованной в реставрации исторического прошлого. Её интересуют только деньги, которые можно получить от современной Турции в качестве компенсации так называемым «жертвам геноцида». И именно ради денег официальный Ереван готов намеренно вводить в заблуждение весь мир, рассказывая сказки о том, как в 1915 году погибали их предки от рук «злых турок». Но, уверен, что если хоть один документ о военных кампаниях Османской империи 1915 года будет опубликован, то от армянского мифа не останется и следа. Более того, на основании документальных свидетельств, скорее всего, выяснится, что «геноцид армян» представляет собой лишь плод фантазии.

Денис Коркодинов, политтехнолог