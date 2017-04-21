Возможность введения безвизового режима между ЕС и Азербайджаном не исключена.

Об этом Trend сказал представитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Сальбер, только что завершивший визит в Азербайджан.

«Однако, прежде, чем безвизовый режим будет достигнут, должно быть разрешено множество вопросов, в том числе и технического характера. Сторонам предстоит пройти ряд процедур, если все аспекты будут обговорены, безвизовый режим между ЕС и Азербайджаном в принципе возможен», — сказал представитель ЕС.

Сальбер не назвал точных сроков относительно достижения подобной договоренности.

«О конкретных сроках достижения этой цели пока говорить сложно, стороны еще находятся на самых ранних стадиях рассмотрения подобной возможности, но эта перспектива не исключается», — сказал Сальбер.