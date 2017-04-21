Муса Панахов назначен заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу президент Ильхам Алиев, сообщает агентство АПА. Распоряжением президента в 2004 году Панахов был назначен на должность заместителя министра транспорта Азербайджана — Зии Мамедова. На этой должности он проработал 13 лет.

В целях усовершенствования структуры государственного управления в Азербайджанской Республике, а также приведения государственной политики и регулирования в сферах транспорта, связи и высоких технологий в соответствие с велением времени и повышения их эффективности 13 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объединении Министерства транспорта и Министерства связи и высоких технологий и создании на их основе Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Рамин Гулузаде был назначен министром транспорта, связи и высоких технологий.