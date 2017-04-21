При совпадении турецких и российских интересов всегда страдает армянский народ. Об этом заявил армянский историк Геворк Язычян.

По его словам, эти интересы могут совпадать в вопросе вступления Азербайджана в ЕАЭС и даже ОДКБ, в вопросе нефти.

«Если «Турецкий поток» будет воплощен в жизнь, у России будет больше ожиданий от Турции. А нам нечего дать России. Они нас уже не учитывают, мы не фактор для них», — отметил Язычян. Всякий раз, продолжил историк, когда интересы России и Турции совпадают, хотя бы временно, страдает армянский народ. «В первую очередь, в карабахском вопросе нас принудят уступить территории. Взамен на это Россия наверно получит что-то от Азербайджана, например, вступление в Евразийский экономический союз», — добавил Геворк Язычян.