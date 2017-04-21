В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего инспектора Государственной службы автомобильного транспорта Ровшана Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил гособвинитель Фарид Нагиев и заявил, что вина обвиняемого была доказана во время судебного следствия. Он попросил у суда приговорить Р.Ахмедова к 10 годам заключения.

Затем выступил адвокат Адем Мамедов и попросил суд оправдать его подзащитного. По его словам, расследование показало, что обвиняемый невиновен.

Другой адвокат Р.Ахмедова Улькер Юсифова, также попросила оправдать ее подзащитного: «В уголовном деле нет материалов, касающихся списка золота».

Обвиняемый Р.Ахмедов выступил с последним словом. Он заявил, что не виновен и не присваивал ювелирных изделий, принадлежащих Чингизу Бахшиеву.

Коллегия судей удалилась на совещание для вынесения приговора. После совещания был вынесен приговор. Обвинение прокурора построено на субъективной основе.

Приговором суда Р.Ахмедов был оправдан. Суд постановил, что он невиновен, и был отпущен на свободу в зале суда.

Напомним, Р.Ахмедов обвинялся в совершении мошенничества в отношении экс-советника бывшего министра транспорта Зии Мамедова Чингиза Бахшиев. Согласно обвинению, Р.Ахмедов обвинялся в присвоении золота и драгоценностей на сумму 800 тысяч манатов, принадлежащих Ч.Бахшиеву.