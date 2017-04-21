Распространилась информация о том, что после смерти народной артистки Ильхамы Гулиевой ее пасынок Орхан Надиров заложил ее шубу в ломбард за тысячу манатов.

Эта шуба фирмы «GreekFurs». Цены на такие шубы начинают от 1400 евро и доходят до 50 000 евро.

Как передает musavat.com, специалисты подтвердили, что шуба покойной певицы дорогая, и рыночная стоимость на такие шубы в Азербайджане составляет 15-20 тысяч манатов.

Сам Орхан Надиров заявил, что эта информация неверная, что шуба находится дома, и он может отправить ее фотографию по whatsapp.

В ломбарде, расположенном в Ясамальском районе на ул. Назима Хикмета подтвердили, что Надиров Орхан Ахмедага оглу на самом деле принес и заложил шубу.

В ломбарде сообщили, что в октябре 2016 года к ним пришли парень с женщиной и заложили эту шубу на месяц, однако в последствии не забрали ее.