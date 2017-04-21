В течение пяти лет в Баку будет построено 245 жилых многоэтажных зданий.

Как передает Тренд, об этом сказал в интервью газете «Иншаатчи» председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Аббас Алескеров.

По его словам, эти работы осуществляются в рамках решения Кабинета министров от 25 февраля 2016 года. Это решение предусматривает снос в районах Баку старых и аварийных зданий, строительство новых зданий и улучшение жилищно-бытовых условий людей, живущих в аварийных зданиях.

«После принятия этого решения Госкомитет по градостроительству и архитектуре согласовал 60 из 80 документов о территориальном планировании, которые представила Исполнительная власть Баку. Это, в свою очередь, означает 245 многоэтажных зданий, или 25 тысяч квартир общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров. Уже начался снос зданий и переселение жильцов. В то же время идет строительство десятков многоэтажных зданий», — сказал Алескеров.

Как отметил глава ведомства, жильцы старых зданий переселяются в новые квартиры, которые на 10-30 процентов больше прежних.